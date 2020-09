Massa Lubrense. La Celebrazione della Messa sullo Scoglio del Vervece, in diretta con Positanonews.

In data di oggi, domenica 6 settembre 2020, a Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, si terrà la Santa Messa sullo Scoglio del Vervece, in mezzo al mare, sulla rotta Sorrento-Capri, celebrata dal Cardinale di Napoli sua Eminenza Crescenzio Sepe, in occasione della 46° edizione della “Madonnina del Vervece”.

La partenza, dal porticciolo di Marina della Lobra, sarà preceduta dal ricevimento della cittadinanza onoraria di Massa Lubrense da parte dell’Arcivescovo Metropolita della Città di Napoli, Crescenzio Sepe. «A Lui la nostra riconoscenza – scrive il sindaco Balducelli nella delibera di conferimento della cittadinanza onoraria – “per essere punto di riferimento morale non solo per la Chiesa ma per l’intera società della Campania, soprattutto nelle numerose iniziative intraprese in prima persona nella solidarietà concreta verso gli ultimi ed i sofferenti».

L’evento è seguito in diretta da Positanonews.