Massa Lubrense, il sindaco: “Cittadina positiva al covid, è in isolamento”

AGGIORNAMENTO COVID-19

Comunicato del Sindaco

Devo purtroppo comunicarvi che una nostra concittadina è risultata positiva all’esame del tampone per il COVID19. La notizia mi è stata appena comunicata dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL3. I medici dello stesso Dipartimento si sono subito attivati per ricostruire la catena dei contatti. La persona interessata è in isolamento domiciliare.

Queste le prime notizie, appena ricevute. Daremo ulteriori aggiornamenti in caso di ulteriori novità. Formulo i migliori auguri alla persona interessata ed a tutti raccomando di rispettare le regole di distanziamento e di uso delle mascherine. Questa brutta storia non è finita e siamo chiamati ad un supplemento di attenzione e responsabilità.