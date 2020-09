Massa Lubrense. Il Patto in vantaggio: Balducelli si avvia alla riconferma. Grande fermento per queste elezioni comunali, per le quali i cittadini sono stati chiamati al voto tra domenica 20 e lunedì 21 settembre. I seggi sono stati chiusi alle 15 del pomeriggio di ieri, mentre questa mattina di martedì 22 settembre si stanno tenendo gli scrutini per eleggere il nuovo sindaco del Comune di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina. Attualmente, il Patto risulta essere in vantaggio, con Lorenzo Balducelli che si avvia verso la riconferma.

Non abbiamo, attualmente, dati certi, ma l’attuale primo cittadino di Massa Lubrense è in vantaggio soprattutto a Massa centro, mentre a Sant’Agata sui Due Golfi, la maggiore frazione di Massa Lubrense, la situazione si mantiene in equilibrio.