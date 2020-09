Massa Lubrense, elezioni comunali 2020: ecco tutti i candidati

Masssa Lubrense, oggi e domani si vota per le elezioni comunali. I seggi sono aperti dalle 7:00 alle 23:00 di domenica 20 settembre e dalle 7:00 alle 15:00 di lunedì 21 settembre. Si voterà, ricordiamo, anche per il referendum e le elezioni regionali.

Sarà corsa a tre per la carica di sindaco del Comune di Massa Lubrense. Ecco che torna vivo il confronto di 5 anni fa tra il sindaco uscente, Lorenzo Balducelli, leader del gruppo “Patto con la Città”, e Liberato-Lello Staiano, designato dalla lista “Insieme per Massa Lubrense”. Con loro nella corsa per indossare la fascia tricolore anche Pietro Di Prisco, già assessore dal 2015 al 2017, leader di “Azione in Comune”.

AZIONE IN COMUNE – Candidato sindaco Pietro Di Prisco

1. Albano Umberto

2. Bozzaotra Emilio

3. Cacace Maria

4. Casa Fabrizia

5. Casa Ferdinando (detto Nando)

6. Ercolano Luigi

7. Esposito Antonina

8. Esposito Carla

9. Fusillo Giorgia

10. Mandato Francesco

11. Mellino Salvatore

12. Persico Carmine

13. Persico Lidia

14. Pollio Michele

15. Scala Maria Pia (detta Pia)

16. Smith Ivan

PATTO CON LA CITTÀ – Candidato sindaco Lorenzo Balducelli

ACONE RAFFAELE detto Lello

APREDA MARIA GRAZIA

BALDUCELLI LUIGI detto Gigino

BERNARDO Nunzia Sonia detta Sonia

CACACE LUCIO

CAPUTO ANTONIETTA detta Antonella

D’ESPOSITO GIUSEPPE detto Peppe

ESPOSITO ANTONINO

Fiorentino Sergio

GARGIULO Salvatore detto Chichiullo

GIUSTINIANI MICHELE

MAZZELLA Carolina

MICCIO RAFFAELA

MINIERI GELSOMINA detta Mina

STAIANO Giovanna detta Giovannella

TIZZANO Domenico

INSIEME PER MASSSA LUBRENSE – Candidato sindaco Lello Staiano

AIELLO ROSSELLA

APREDA ROSARIO

CANGIANO SALVATORE

CAPUTO ANNA MARIA

COCCURULLO FRANCESCA

CORCIONE FRANCESCO SAVERIO

DE GREGORIO VITTORIO

ESPOSITO FRANCESCO

ESPOSITO GIOVANNI

GARGIULO GIANVITO

GARGIULO MARIA FRANCESCA detta Checca

IACCARINO DORINA detta DORA

INSIGNE MARIANNA

MARCIA ANTONIO

MASSA MARIA