Massa Lubrense. Domenica la Messa sullo scoglio del Vervece celebrata dal cardinale Sepe. Il Cardinale di Napoli, sua Eminenza Crescenzio Sepe celebrerà domenica 6 settembre, sullo scoglio del Vervece a Massa Lubrense, in mezzo al mare, sulla rotta Sorrento-Capri, la Santa Messa in occasione della 46° edizione della “Madonnina del Vervece”.

Prima della partenza dal porticciuolo di Marina della Lobra su imbarcazione dei marinai della cooperativa “Marina della Lobra, destinazione santuario subacqueo della Madonnina del Vervece, Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita della città di Napoli, accolto sul prestigioso Circolo nautico “Marina della Lobra” dal presidente notaio Giancarlo Iaccarino e da autorità civili e religiose, riceverà la cittadinanza onoraria di Massa Lubrense oltre ad alcuni doni di artisti locali (un presepe realizzato con conchiglie marine da Rita Di leva) un’immagine di Maria Santissima della Lobra.

Pubblicazioni consegnate dall’Ad della Fondazione Sorrento, Gaetano Milano.

«Un amico di Massa Lubrense – ha spiegato il sindaco della Terra delle Sirene, Lorenzo Balducelli – già presente nella nostra comunità il 24 marzo del 2012 in occasione dei cinquecento anni della fondazione della Cattedrale di Massa Lubrense, il 3 settembre 2016 per il riconoscimento delle Virtù Eroiche di don Francesco Gattola fondatore a Massa Lubrense delle “Figlie della Santissima Vergine Immacolata di Lourdes” e, nel settembre 2017, per ricevere il premio giornalistico “Madonnina del Vervece”.

A Lui la nostra riconoscenza – scrive il sindaco Balducelli nella delibera di conferimento della cittadinanza onoraria – “per essere punto di riferimento morale non solo per la Chiesa ma per l’intera società della Campania, soprattutto nelle numerose iniziative intraprese in prima persona nella solidarietà concreta verso gli ultimi ed i sofferenti».

Fonte Metropolis