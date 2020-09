Massa Lubrense, Carmine Persico: pianificazione e innovazione con Pietro Di Prisco

Massa Lubrense. Pianificazione, attuazione, controllo e innovazione. È questo il percorso che Carmine Persico, studente di 22 anni laureando in Economia Aziendale, ha tracciato per la sua Massa Lubrense unendosi ad Azione in comune con il candidato sindaco Pietro Di Prisco. “Un processo virtuoso che parte dalle basi e che coinvolge la manutenzione, la pulizia e il decoro urbano. Valori e ambizioni che sono confluiti in Azione in Comune. Un movimento giovane che parla e coinvolge i giovani. Bravo il nostro Carmine!“.

“Scendo in campo poiché penso che in un paese turistico come il nostro bisogna ripartire dalle basi: manutenzione, pulizia”, ha dichiarato Carmine Persico. “Si devono affrontare con successo i problemi. Viviamo in uno dei posti più belli del mondo, non ci possiamo rassegnare. Non ci possiamo arrendere. Abbiamo bisogno di voi!”.