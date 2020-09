Massa Lubrense. Balduccelli alle prese con la Giunta. Lello Staiano un buon risultato. Leone Gargiulo e Di Prisco

Massa Lubrense ( Napoli ) . Lorenzo Balducelli ora è alle prese con la Giunta, in base ai voti dovrebbe riconfermare Giovanna Staiano, di cui si era detto che poteva candidarsi anche come sindaco a sua volta. Poi si deciderà in base ai voti e alle scelte tecniche. Lello Staiano ha ottenuto un buon risultato, a Sant’Agata anzi ottimo, se si analizza che ha perso Vinaccia , un candidato che aveva previsto fosse con lui , che ha scelto di restare fuori, e altri elementi, ha tenuto testa a Balduccelli. Su Leone Gargiulo nessuna dichiarazione ufficiale, ma il candidato per la Regione Campania, rimasto fuori, come tutti i candidati della penisola sorrentina, da Sorrento a Sant’Agnello ( ora sarà Gennaro Cinque da Vico Equense a rappresentare le istanze del territorio dall’opposizione a De Luca , ndr ) , ha ricevuto non poche critiche da ambienti vicini a Lello Staiano. Buona performance anche per Di Prisco e i suoi con l’amarezza che se ci fosse stata una sola lista all’opposizione avrebbero potuto scalzare Balduccelli. Ora va dato l’augurio di buon lavoro al sindaco, come hanno fatto le due liste, ed aspettare le sue prossime mosse. La prima problematica è la scuola , i problemi delle fasce deboli e degli stagionali, e il coronavirus covid-19 . Sarà un anno difficile e ci vorrà la collaborazione di tutti.