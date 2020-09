Massa Lubrense, ancora truffa del “falso nipote” ai danni di anziani: l’allarme del comune

Penisola sorrentina. Massa Lubrense avverte ancora di truffe in corso ai danni di anziani. L’allarme era stato lanciato due settimane fa, ma ora l’amministrazione invita ancora una volta a tenere gli occhi aperti. Ecco di cosa si tratta.

Gli anziani vengono contattati telefonicamente da un “presunto” nipote, la comunicazione è volutamente non chiara e viene richiesto di contribuire, interamente o parzialmente, al pagamento fatto dal nipote per un acquisto online. Dopo di ciò, si presenta una persona a casa dell’anziano, per la riscossione dei soldi o oggetti di valore fingendosi incaricato del nipote.