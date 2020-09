Massa Lubrense, altri due casi di Covid-19. Sale a 17 il numero dei positivi in città

Massa Lubrense. Il sindaco Lorenzo Balducelli, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: “Purtroppo due nuovi contagiati. Questa la comunicazione pervenuta dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 3 Sud. Si tratta di un familiare di una delle persone precedentemente risultate positive che si trova da tempo in isolamento domiciliare e di una nuova contagiata. Il bilancio attuale è di 17 persone risultate positive al tampone a Massa Lubrense. Devo per completezza di informazione aggiungere che la maggior parte dei tamponi effettuati nei giorni scorsi, come tracciamento dei contatti, sono risultati negativi.

Esorto di cuore tutti al rispetto delle norme di prevenzione come il distanziamento e l’uso delle mascherine e ricordo che la nuova Ordinanza Regionale prevede l’uso delle mascherine oltre che nei pubblici esercizi anche negli spazi all’aperto”.