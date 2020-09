Massa Lubrense, affidato l’appalto per i lavori alla scuola: interventi per oltre un milione

Chiuso l’appalto, sono stati affidati i lavori di recupero dell’intera ala abbandonata dell’Istituto scolastico Luigi Bozzaotra di via Roma a Massa Lubrense. L’intervento di oltre un milione di euro è subito cantierabile e permetterà di avere una sala refettorio, una palestra coperta ed una serie di nuovi servizi per la scuola.

L’intervento è finanziato dal Ministero dell’Istruzione dopo la partecipazione ad un bando e con una quota a carico del Comune di Massa Lubrense. I lavori riguardano una parte dell’edificio scolastico ubicato all’interno del complesso architettonico che fu costruito nel 1600 dal gesuita massese Padre Vincenzo Maggio. In particolare l’intervento sarà eseguito sulla parte abbandonata e non utilizzata dell’immobile, nell’ala nord vicino alla sala polifunzionale (ex sala cinema). Si tratta di un progetto di restauro conservativo con interventi strutturali di miglioramento statico e sismico che riguarda i solai, le piattabande e le pareti approvato dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici di Napoli.

Al piano terra è previsto una grande palestra coperta in un unico ambiente con bagni, spogliatoi, ed un deposito per gli attrezzi sportivi. Al primo piano in corrispondenza della sala polifunzionale (ex sala cinema) un ambiente unico da utilizzare come mensa per il consumo dei pasti ed una zona per l’impiattamento.

La procedura di gara che si è chiusa proprio in questi giorni, ha previsto offerte migliorative rispetto al progetto,da parte delle imprese concorrenti. All’esito della gara la ditta aggiudicatrice “La Rocca” ha previsto come migliorie infissi con elevate performance termiche, la sostituzione di tutti gli infissi in legno della scuola Bozzaotra, la realizzazione di un impianto fotovoltaico su una delle terrazze di copertura, un impianto di condizionamento con rinnovo dell’aria e l’impianto antincendio per tutto il plesso scolastico. “Siamo orgogliosi per l’affidamento dei lavori alla scuola Bozzaotra. L’intervento è immediatamente cantierabile. Abbiamo lavorato silenziosamente in questi anni per investire nella scuola. E’ stata la nostra priorità ed oggi cominciamo a vedere i primi frutti. Ringrazio in particolare l’ingegnere Antonio Provvisiero e tutta la struttura dei Lavori Pubblici del Comune per l’impegno profuso ”.