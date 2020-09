Marco De Gasperi a Positano con Fabio Fusco: ecco la colazione del campione

L’amicizia storica con il fotografo della città verticale Fabio Fusco, ha condotto il campione Marco De Gasperi ancora una volta a Positano. Colazione ricca e colorata tra la famiglia Fusco, con marmellata, fette biscottate, fichi e una fetta di dolce. L’ultimo, un po’ meno dietetico per un campione come Marco, ma è risaputo che per godersi la città verticale bisogna lasciarsi trasportare anche da piaceri come questo.

Marco si è riconfermato campione proprio di recente, 8 ore 42 minuti e 32 secondi era il tempo da battere, l’aveva segnato nei primi giorni di agosto Valentino Speziali, atleta della Val Masino (Marco era con lui per sostenerlo e fare il tifo nell’ultima parte del percorso).

Circa due settimane fa De Gasperi, con una prestazione eccezionale ha portato questo tempo sotto le 8 ore. Quando infatti ha fermato il cronometro nella piazza di Torre a Santa Maria in Valmalenco il cronometro segnava 7 ore 53 minuti e 41 secondi.