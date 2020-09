Manuela Arcuri sceglie la Costiera Amalfitana per qualche giorno di relax in famiglia. Tour in barca e cena a Maiori

Costiera Amalfitana. Manuela Arcuri, attrice, ex modella e conduttrice televisiva italiana, ha scelto come molti colleghi del settore di godersi qualche giorno di vacanza e relax nella splendida Costiera. A viaggiare insieme a lei ovviamente il marito Giovanni Di Gianfrancesco e il piccolo figlio Mattia.

Le storie pubblicate sul suo prifilo Instagram, la mostrano prima a bordo di una barca per un tour lungo la costa e successivamente a Maiori, dove si è fermata per cenare al ristorante Mammato. La showgirl è stata ospite del suo amico Enzo Mammato, come fanno vedere le foto pubblicate sui social.

Manuela Arcuri è nata ad Anagni, in provincia di Frosinone, l’8 gennaio 1977 da padre originario della provincia di Crotone e da madre originaria di Avellino. Cresciuta a Latina, dove frequentò il liceo artistico, frequentò l’Accademia d’Arte Drammatica “Pietro Scharoff” di Roma, diplomandosi nel 1997. È la sorella minore dell’attore Sergio Arcuri, già suo partner in fiction di successo come Io non dimentico, L’onore e il rispetto, Sangue caldo e Pupetta – Il coraggio e la passione.