Maltempo in arrivo: tempesta di vento abbatte la struttura dello schermo gigante montato per seguire il concerto. Per questa sera di venerdì 11 settembre 2020, a Ravello, in Costiera Amalfitana, prosegue il Festival: è previsto un concerto al Belvedere di Villa Rufolo, a partire dalle ore 20,30. Ad esibirsi l’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, diretta dal Maestro Marco Armiliato, con musiche di Schubert e Brahms.

È in arrivo, però, il maltempo. Infatti, una tempesta di vento ha abbattuto la struttura dello schermo gigante montato in piazza per permettere a tutti i cittadini di seguire i concerti previsti per il Festival, soprattutto in seguito alle normative anti Covid-19.

Fortunatamente, si registrano danni soltanto alle strutture.