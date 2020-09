Maiori. Valentino Fiorillo attacca Capone “Usa il ruolo di sindaco facendo comunicazione elettorale al di fuori della legge” Maiori al voto con Positano e Amalfi in Costiera amalfitana , fra questi l’ex sindaco Antonio Capone che richiede conferma e il consigliere di opposizione Valentino Fiorillo che fino all’ultimo attacca con un post al vetriolo

Un’amministrazione che si è contraddistinta per il dispregio delle norme non poteva che chiudere con lo stesso stile.

La stessa prefettura ha redatto una nota in cui, tra le altre cose, si precisa che “i soggetti titolari di cariche pubbliche, se candidati, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni”.

Una norma di correttezza che dovrebbe essere scontata, ma non per il nostro sindaco che non perde occasione per sfruttare il suo attuale ruolo per far campagna elettorale.

Che sia il palco del concerto di Bennato (vergognoso) o l’inaugurazione del campetto o un sopralluogo di cantiere, non ci ha mai risparmiato il suo “votateci” con tanto di fascia tricolore al collo che contraddistingue il sindaco proprio nell’esercizio delle sue funzioni.

A tutti i costi, con tutti i mezzi (ucci)