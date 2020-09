Maiori, un cittadino segnala: “Disabili e passeggini non possono attraversare”

Maiori (Salerno). Lo spartitraffico che attraversa la Strada Statale 163 (all’altezza del lungomare) e l’assenza di una rampa sul marciapiede impediscono la viabilità a disabili, persone in sedie a rotelle e passeggini. Riportiamo il disappunto di un cittadino: “Disabili e passeggini a Maiori non attraversano. Devono fare il giro! Assurdo!”.

“Questa è una storia vecchia”, ha lamentato un’altra cittadina del comune. “In passato feci notare all’amministrazione che all’uscita del vicolo Casamannini, un disabile o un passeggino per poter andare sul marciapiede, sarebbe dovuto uscire dalla strada, perché oltre al gradino c’era al centro del marciapiede un bel palo della segnaletica. Si rischiava di essere investiti. Non so se il tutto sia stato sistemato o ancora esiste l’impedimento. Qualcuno decise che per evitare che motorini e macchine potessero salire sul marciapiede, era meglio che i pedoni rischiassero la vita. Notate l’altezza dei marciapiedi e dimmi se per un anziano o un disabile è facile salire o scendere. Stranezze amministrative”.

Un disagio non indefferente, vista anche la centralità del luogo in questione, non solo per i residenti ma anche per i turisti che arrivano a Maiori. Senz’altro il lungomare dovrebbe essere privo di barriere architettoniche per consentire a chiunque di passeggiarvi senza impedimenti.