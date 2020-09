Maiori. Slitta l’inizio dell’anno scolastico: gli istituti apriranno lunedì 28 settembre. Soltanto pochi minuti fa il sindaco di Maiori, in Costiera Amalfitana, Antonio Capone, ha disposto lo slittamento dell’apertura degli istituti per l’anno scolastico 2020/2021. Infatti, tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Maiori, apriranno il prossimo lunedì 28 settembre. Con Ordinanza sindacale n.53/2020 pubblicata in data odierna, è stato disposto il differimento dell’inizio del nuovo anno scolastico, per tutte le scuole di ogni ordine e grado del comune di Maiori, comprese quelle paritarie a lunedì 28 settembre 2020.

Tale provvedimento, in ragione delle operazioni di voto che si sono svolte presso l’Istituto Scolastico R. Rossellini, si è reso necessario per consentire l’adozione di tutte le idonee misure di igienizzazione e sanificazione a carattere cautelare e precauzionale, volte a scongiurare il rischio di contagio da Covid-19 e si estende a tutti gli istituti presenti sul territorio comunale, al fine di garantire agli stessi l’ottimale gestione dell’organizzazione logistica e la più capillare adozione delle misure di prevenzione e sicurezza per ospitare la popolazione scolastica.

Auguro a tutti una proficua ripresa della vita scolastica in serenità e sicurezza!