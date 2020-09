Maiori, Simone Dell’Isola si diploma alla Scuola di Alta Formazione di Sala. E lavora nel prestigioso Imàgo

Maiori. Simone Dell’Isola, 21 anni, è uno dei talentuosi ragazzi che sta per diplomarsi presso Intrecci, la Scuola di Alta Formazione di Sala. L’istituto si trova a Castiglione in Teverina, un comune in provincia di Viterbo, nel Lazio. Oggi Simone lavora da Imàgo, prestigioso ristorante di Roma.

Ecco l’entusiasmante descrizione fatta dalla rivista Food&Wine.

Simone Dell’Isola, 21 anni, il ruolo di uomo di sala ce l’ha nel sangue. Forse perché è originario di Maiori, in Costiera Amalfitana, o forse perché ha passato le estati nel ristorante dello zio a Pienza, non ha altro desiderio che essere un oste perfetto: «Sogno un mio ristorante incentrato sul concetto di italianità: accoglienza intima, prodotti di prima qualità, racconto partecipato, proprio come faceva l’oste di una volta». Oggi Simone lavora da Imàgo e sta imparando molto dallo chef Andrea Antonini e dal maître Marco Amato: «Lui in particolare – continua il giovane commis – mi ha insegnato ad avere un occhio di riguardo per ogni tavolo. Marco dice sempre che ci sono tanti ristoranti quanti sono i tavoli, perché ciascuno ha un’esigenza particolare. Tra i ricordi più belli degli otto mesi trascorsi a Castiglione in Teverina c’è il rapporto con gli altri studenti, in breve il nostro gruppo è diventato una vera famiglia. E poi – continua Simone – il viaggio in Champagne: è come aver scoperto il Sacro Graal».