Maiori, screening ai docenti. Ecco come effettuare il test rapido

Maiori. La comunicazione della dottoressa Caterina Giordano ai docenti e tutto il personale delle scuole del Comune in Costa d’Amalfi per sottoporsi al test rapido. Azione necessaria in tutta la Regione Campania, come deliberato dal governatore Vincenzo De Luca, in vista dell’apertura delle scuole.

“Al personale docente e non docente che deve eseguire il test rapido (se il medico di base non lo esegue) si prega di mandare una mail al seguente indirizzo “ds63.uscs@aslsalerno.it ” specificando come oggetto “TEST RAPIDO PORTO MAIORI 15.09.2020” ore 9.30 e scrivendo i propri dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale data di nascita, residenza, cellulare).

Servizio USCA DS 63″.