Maiori presa d’assalto dai fan: Harry Styles costretto a girare il suo video a Pontone per motivi di sicurezza. Harry Styles, l’ex cantante dei One Direction, aveva scelto proprio Maiori, in Costiera Amalfitana, nel Golfo di Salerno come location nella quale girare il videoclip della sua nuova canzone. È la cittadina che possiede la spiaggia più lunga dell’intera Costa d’Amalfi, lunga un chilometro, caratterizzata da sabbia scura di origini vulcaniche e una spiaggia di duecento metri nella frazione di Erchie.

Stando a quanto appreso da Fanpage, la produzione ha attuato un vero e proprio “piano B” per l’impossibilità di girare in sicurezza tra le strade di Maiori dopo l’arrivo di centinaia di fan a occupare le strade del paesino con la spiaggia più lunga della Costiera Amalfitana. Così, per gli ultimi giorni di riprese, tutta la produzione si è spostata a Pontone, una frazione del comune Scala, poco distante da un’altra meraviglia della Costiera Amalfitana, l’incantevole Ravello. Solo in questo modo, le riprese del videoclip “Golden” sono andate avanti in assoluta sicurezza e tranquillità. Il divo è ritornato nel Regno Unito nella mattinata di ieri, 26 settembre 2020, ma c’è chi dice che molto presto tornerà in Costiera per ragioni private, perché innamorato di questa terra.