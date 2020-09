Maiori poi Amalfi e Positano dove ci sono le comunali votano di più, Agerola e Praiano di meno. In Costiera amalfitana dove si vota anche alle Comunali c’è più spinta a votare rispetto a chi deve votare solo per la Regione Campania e il Referendum. I dati sono forniti dal Ministero dell’Interno , in provincia di Salerno .

COMUNE – REFERENDUM – REGIONALI – COMUNALI

AGEROLA – 10,13 – 9,19

AMALFI -18,89 – 16,32 – 16,29

ATRANI 14,56 – 12,95

CETARA 13,61 – 12,29

CONCA DEI MARINI 14,08 – 12,42

FURORE 12,31 – 10,45

MAIORI 19,05 – 16,35 – 16,32

MINORI 12,63 – 10,40

POSITANO 18,73 – 17,07 – 16,89

PRAIANO 10,39 – 8,85

RAVELLO 10,51 – 8,67

SCALA 11,92 – 10,94

TRAMONTI 10,57 – 9,58