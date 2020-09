Maiori (Salerno). L’incendio di Maiori in Costiera amalfitana dato in anteprima da Positanonews ieri continua ad avvolgere il Monte Falerzio fino a sfiorare l’Avvocata e i comuni di Cava de’ Tirreni e Cetara verso l’Abbazia di Santa Maria de Olearia, è impressionante la foto da Amalfi di Michele Abagnara, ma colpisce la vista anche da Ravello. I soliti ritardi del Dos della Regione Campania troppo lontano a Napoli per intervenire tempestivamente , il turismo in ginocchio fra Positano e Praiano a causa di una frettolosa chiusura della SS163 Amalfitana, che non solo per la crisi del coronavirus covid-19 che già aveva messo un gunocchio l’economia ma anche per la lontananza dall’ospedale avrebbe dovuto sconsigliare

Ecco il post di Abagnara

Si conclude una giornata in cui la Costiera tutta esce nuovamente sconfitta e ferita… fa male vedere queste immagini, dove anche la luna, a vedere questo scempio non ha il coraggio di affacciarsi…anche lei, mentre sorge alle spalle delle fiamme è rossa ma questa volta di rabbia!!!