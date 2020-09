Maiori. Il voto ai seggi sezione per sezione, i primi exit poll per le comunali.

Maiori ( Salerno ) . Il voto ai seggi sezione per sezione, i primi exit poll per le comunali.

Intanto i votanti sono per il referendum l’80,82 %, mentre per le regionali il 69,91 %, per le comunali il 68,94 %,

ECCO SEZIONE PER SEZIONE

A differenza di Positano e Amalfi non ci sono stati tantissimi votanti per le comunali e questo dovrebbe far riflettere, ma è lo stesso dato di cinque anni fa.

Dai primi exit poll sembra in difficoltà Antonio Capone, ma vi è molta incertezza e visto che vi sono altre due liste che si dividono lo scontento dovrebbe essere favorito per il bis. Ma la situazione è davvero incerta , sopratutto dopo le ultime caotiche ore di campagna elettorale. Staremo a vedere. In bocca al lupo a tutti.