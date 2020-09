Maiori, il candidato sindaco Elvira D’Amato: “Vorrei vedere un cambiamento nella mia città”

Costiera Amalfitana. Ecco l’intervista in esclusiva per Positanonews di Valeria Civale al candidato sindaco di Maiori Elvira D’Amato, dirigente della Polizia di Stato in pensione. D’Amato è candidata con la lista #Maioridinuovo. “Ho scelto di candidarmi perché sono andata in pensione e posso finalmente dedicarmi alla mia città”, ha spiegato.

“Vorrei cominciare a vedere un cambiamento a Maiori. Con la mia squadra e tutte le persone candidate nella mia lista il lavoro per questo territorio è iniziato da tempo: nell’ascolto dei bisogni, nell’analisi di ciò che sarà giusto fare e nel confronto con il cittadino”. L’obiettivo del candidato sindaco è mettere a disposizione del suo comune la sua esperienza all’interno delle istituzioni.

“Abbiamo a cuore le sorti di questo paese. Tutti gli interventi che abbiamo in mente nascono dal confronto con la cittadinanza. Non stiamo chiedendo i voti ma incontrando la cittadinanza. E’ giusto far superare la diffidenza dalla politica”, ha concluso D’Amato.