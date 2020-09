Maiori, il 20 e 21 settembre servizio navetta dalle frazioni della città in occasione della tornata elettorale

Maiori. Con un post sulla pagina Facebook “si comunica alla cittadinanza che nei giorni del 20 e 21 settembre 2020, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie, sarà attivo il servizio navetta dalle frazioni di Maiori a Via Capitolo.

Il servizio gratuito per la cittadinanza, sarà attivo dalle ore 7.00 alle ore 22.00 (ultima corsa da Via Capitolo) il giorno 20 settembre e dalle ore 7.00 alle ore 15.00 (ultima corsa da Via Capitolo) il giorno 21 settembre 2020.