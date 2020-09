Maiori . Idea Comune con Salvatore Della Pace Sindaco “Facciamo un dibattito tra i sindaci”. Positanonews disponibile a farlo anche col TG

Maiori ( Salerno ) Nella cittadina della Costiera amalfitana che si prepara al voto con Positano e Amalfi l’appello di Salvatore Della Pace Sindaco candidato con Idea Comune

Cari candidati Sindaci non siate chiusi e determinati nella vostra decisione :

almeno un dibattito tra i tre candidati sindaci potrà rendere più facile all’elettore la sua scelta nella cabina elettorale.

Accogliete l’appello.

Non è strumentale, non ha un secondo fine.

Semplicemente è un atto di lealtà nei confronti di tutti i cittadini che tanto rispettiamo.

VIVA MAIORI!

Positanonews raccoglie l’appello e si rende disponibile a fare il faccia a faccia anche con il TG