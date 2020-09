Maiori, i tre candidati si sfidano: Capone inaugura campo sportivo, la D’Amato attacca “Porto aborto”, Della Pace incalza “Ridicoli, chiudere la scuola un delitto”

Maiori, i tre candidati si sfidano: Capone inaugura campo sportivo, la D’Amato attacca “Porto aborto”, Della Pace incalza .Alle ore 17, inaugurazione del campetto sportivo di Santa Maria delle Grazie con taglio del nastro, saluti del Sindaco Antonio Capone in piena campagna elettorale e le opposizioni insorgono “inaugurazione elettorale”. Continuano i comizi e i nervi si fanno tesi la D’Amato nei comizi parla del Porto “Unica opera compiuta, anzi un’aborto..”, tematiche calde come Via Nuova Chiunzi, la mancanza del depuratore e situazioni irrisolte che fanno di Maiori una cittadina con grosse problematiche in Costiera amalfitana. Salvatore Della Pace interviene con un post contro entrambe le liste intanto sulla scuola sottolinea “Noi abbiamo le idee chiare, la scuola può essere agibile. Bisogna solo rispettare delle prescrizioni, dove stava scritto che andava chiusa la De Iusola? Ora stanno chiusi nella scuola di Capitolo tutti, mentre si poteva sistemare? Il depuratore ci mette in coda , ma Maiori era fra i primi in Italia a mettere le condotte sottomarine, Maiori prima ci teneva e stava all’avanguardia, prima in Costiera amalfitana e in provincia di Salerno e ora? Il depuratore poteva essere realizzato ad ossigenatura e avevamo pensato a un luogo dove si abbattevano i costi, e in roccia, senza impatto ambientale, noi eravamo abituati a ragionare per gli interessi della collettività… l’albergo Splendid aveva chiesto centinaia di milioni e un privato con una casetta ricorsero al Tar .. ma da allora nessuno ha poi pensato ad altro ”

Ecco poi il post sulla pagina

La nostra lista ritiene che non è importante arrivare primi, ma arrivarci BENE. Questo conta per noi: mantenere i propri ideali, non tradire gli impegni assunti, essere leali verso gli elettori. Un punto condiviso dal Sindaco uscente Capone e dalla lista “Maioridinuovo” è questo: non danno ascolto al CHIACCHIERICCIO da bar. Amico Tonino, se non vogliamo apparire ridicoli, comportiamoci da persone semplici: diventa chiacchiericcio da bar nei locali dove magari sul tuo operato si solleva qualche critica; è invece un pensiero profondo dove c’è unanimità sul tuo comportamento. Frequenti, anche per motivi logistici, gli esercizi pubblici attigui alla tua attività: tu entri, sorseggi il caffè, e poi, nel silenzio assoluto, una flebile voce dice: “Sant’Antonio, aiutaci! pensaci tu!”. L’unico dubbio amletico, resta: perché il Santo è stato invocato? Dopo lo spoglio delle urne lo capiremo…

La lista “Maioridinuovo” riceve, invece, direttamente nelle case ampie e spaziose con vista mare. Fanno interventi da statisti incalliti: “oggi ci siamo. Domani chissà…”. Ma appena finiscono gli incontri, preoccupati, domandano: “come va il chiacchiericcio da bar?” Va, va.

Anche a noi piacerebbe viaggiare come estasiati hanno comunicato dal palco. Ma non possiamo permettercelo. I bei posti, i continenti, li conserviamo nella memoria guardandoli dai libri e dai documentari. E, non sembra vero, siamo felici. Così vive la lista e l’elettorato di Idea Comune. Un caffè, un sorriso e… VIVA MAIORI

Qui come a Positano e Amalfi continua la battaglia per il sindaco.