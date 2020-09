Maiori, i dati dai seggi: Capone in vantaggio sulla D’Amato, distacco da Della Pace

Maiori, costiera amalfitana. La sfida a tre continua a suon di voti, ma c’è un notevole distacco tra le liste. Il sindaco uscente Antonio Capone conferma il vantaggio iniziale sulla D’Amato, che a sua volta allunga notevolmente su Della Pace, oramai notevolmente in svantaggio. L’attuale sindaco di Maiori che cerca di riaffermarsi, è attualmente in vantaggio in ogni sezione.

Tutti gli aggiornamenti in diretta nell’articolo: