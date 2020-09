Maiori, “Federico Fellini 100”: il 2 settembre dedicato alla musica del suo cinema

“Federico Fellini 100”

La musica del suo cinema

In occasione del centennale della nascita di Federico Fellini, l’Associazione Musicale Diaphonia è lieta di proporre un concerto in omaggio ad una leggenda del nostro cinema, uno dei massimi registi,sceneggiatori, fumettisti e scrittori italiani e vincitore di ben cinque premi Oscar.

I rapporti tra la musica ed il cinema sono sempre stati molto stretti.Un motivo musicale, con tutte le sue possibili sfumature,riesce ad esprimere avvenimenti, sentimenti e pensieri intimi. Ed è proprio questo scintillio, presente nel connubio artistico tra un grande regista quale Federico Fellini e un grande maestro quale Nino Rota, a segnare profondamente quasi un trentennio di cinema e di musica italiana.

I due artisti hanno avuto oltre ad un sodalizio professionale anche un profondo sodalizio umano, la loro simbiosi fu totale. Come dimenticare i preziosi temi di La Strada, I Vitelloni,Notti di Cabiria. La Dolce Vita, Amarcord e 8 e1/2, solo per citarne alcuni,il cui ascolto ancora oggi ci riempie non solo di gioia nostalgica per unepoca dei grandi talenti in tutti i campi artistici, ma di orgoglio per la modernità e compiutezza musicale che rivelano,raggiungendo inarrivabili vette.

Al fianco di Fellini hanno avuto modo di collaborare anche altri compositori italiani,

tra i quali Luis Bacalov e Nicola Piovani dei quali verranno eseguiti alcuni dei temi più

significativi.

Il concerto è arricchito inoltre dall’esecuzione di brani del cinema di Alberto Sordi, di cui quest’anno ricorre anche per lui il centennale dalla nascita, che ha avuto un’amicizia profonda e empatica ricca di situazioni particolari proprio con Federico Fellini.

I due Artisti si sono intercambiati addirittura nei ruoli, Fellini compare nelle vesti di attorenel film Il Tassinaro, mentre Sordi appare nei film “Lo sceicco Bianco” e “I vitelloni”.

INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL LINK

https://www.eventbrite.it/e/118438397435

Scabec