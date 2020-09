Maiori ( Salerno ) . Della Pace irrompe in campagna elettorale, entusiamo al comizio e cita Greta “Voi ci state uccidendo, non ve lo consentiremo” Ad aprire le danze è l’ex sindaco Salvatore Della Pace che dopo aver visto il suo paese allo sbando ha deciso di scendere in campo, Maiori merita maggiore evidenza e non un ruolo di subordine. In Costiera amalfitana si vota oltre che a Maiori a Positano e Amalfi .