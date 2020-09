Maiori. Antonio Capone si conferma sindaco della città della costiera amalfitana e, con un post su Facebook, ringrazia: “La cittadinanza ci ha premiato nel continuare l’opera di ammodernamento della nostra bellissima Città, Maiori, con due segnali forti che coglieremo sin da subito nel nostro operato: il primo segnale positivo viene dalle frazioni che nonostante alcune difficoltà avute in questi 5 anni, ci hanno ridato fiducia e saranno oggetto di maggiore attenzione da parte nostra.

Mentre il risultato ottenuto nella sezione che include Via Nuova Chiunzi e il Castello, l’unica in cui non siamo risultati primi, ci ha restituito un segnale netto riguardante la richiesta di maggiore presenza, che noi porremo in essere già dalle prossime settimane.