Maiori (Salerno). Nella cittadina della Costiera amalfitana, dove si vota alle comunali come Positano e Amalfi, preoccupazione per l’afflusso all’unico seggio a causa delle norme di contenimento al Coronavirus Covid – 19, sul posto anche la protezione civile e la polizia municipale come documenta per Positanonews Valeria Civale .

Di seguito le percentuali di affluenza ai seggi elettorali aggiornate alle ore 12:00 di oggi domenica 20 settembre.

Per le elezioni comunali si registra un flusso pari al 16,32%.

Per le elezioni regionali si registra un flusso pari al 16,35%.

Per il referendum, invece, c’è al momento un’affluenza pari al 19%.

Si ricorda che i seggi sono aperti dalle 7:00 alle 23:00 di domenica 20 settembre e dalle 7:00 alle 15:00 di lunedì 21 settembre. Seguiranno aggiornamenti.