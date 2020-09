Lutto nel mondo dello spettacolo. Ci ha lasciato Gigi Imperatrice, componente del duo comico Fatebenefratelli, ucciso da una leucemia fulminante

In tanti ricorderanno con affetto il duo comico napoletano Fatebenefratelli composto da Edo e Gigi Imperatrice, che hanno regalato non solo momenti di puro divertimento ma anche ritagli di cultura e tradizione popolare partenopea. Ed ora i sorrisi lasciano il posto alle lacrime per la scomparsa di Gigi, fondatore ed autore del duo, avvenuta la sera del 5 settembre scorso. A riportare la notizia diverse testate nazionali e regionali.

Gigi Imperatrice aveva 84 anni ed era ricoverato all’ospedale del Mare. Ad ucciderlo in soli sette giorni è stata una leucemia fulminante. L’attore lascia la moglie e due figli. Questa mattina, nella Chiesa di San Ciro a Portici, in tanti hanno voluto salutarlo per l’ultima volta.

Anche il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha voluto esprimere la propria vicinanza ai familiari in questo momento doloroso: «Cordoglio per la scomparsa di Gigi Imperatrice, che insieme al fratello Edo ci ha regalato tanti sorrisi e momenti di puro divertimento nel segno della grande tradizione napoletana. Ci siamo incontrati spesso in questi mesi, ed è stato sempre un grande piacere. Un abbraccio ai familiari e in particolare al fratello Edo».

Anche noi della Redazione di Positanonews ci uniamo al cordoglio della famiglia per la scomparsa di Gigi.