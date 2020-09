Luca Abete a Maiori in cerca del sindaco Antonio Capone. Consegna del Tapiro per il discorso copiato da De Luca

Maiori (Salerno). Luca Abete a Maiori in cerca del sindaco Antonio Capone. Abete, inviato di Striscia la Notizia, è giunto a Maiori, in Costiera Amalfitana, alla ricerca del sindaco Antonio Capone.

Infatti, nel corso della trasmissione, è stato mandato in onda un video che mostra un discorso del primo cittadino di Maiori messo a confronto con un altro intervento del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, risalente al 2010.

Da questo confronto, si evince che il primo è stato integralmente copiato dal secondo. Antonio Capone è stato riconfermato sindaco da poco, dopo la tornata elettorale che ha visto anche Positano e Amalfi al voto. Il discorso fu oggetto di contestazioni, ma Stefano Della Pietra, deus ex machina dell’accordo con Lucia Mammato secondo i rumors, lo difese a spada tratta dicendo che era un discorso tratto da Kennedy, sia come sia la citazione non ci fu né di Kennedy, di cui nessuno ha traccia, né del Governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Luca Abete, dunque, è attualmente in cerca del sindaco Capone, senza essere, però, riuscito ancora a trovarlo.