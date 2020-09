L’oroscopo di Paolo Fox per domani 18 settembre

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 18 settembre: amore, salute e lavoro.

Ariete:

La giornata di domani inizia con il transito del Sole nel tuo segno molto interessante. Inoltre l’ottimo aspetto di Marte ti aiuterà anche a vivere in maniera più coinvolgente ed attiva i sentimenti.

Toro:

Potresti risentire di un lieve calo fisico, determinato dal fatto che ti stai impegnando molto ultimamente. Sfrutta la giornata di domani per ricaricare le batterie.

Gemelli:

Sono giornate migliori, puoi ottenere conferme e buone risposte. C’è un lieve calo dal punto di vista fisico. La giornata di domani potrebbe essere utile trascorrerla riposando e riflettendo sui prossimi impegni che devi portare avanti.

Cancro:

L’Oroscopo Paolo Fox domani indica che ti aspetta un fine settimana migliore soprattutto dal punto di vista fisico puoi contare su una grande energia. In amore si prospetta una giornata molto positiva.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox domani segnala che potresti avere un lieve calo, determinato soprattutto dal fatto che ci sono ostacoli che, nonostante il tuo impegno, non riesci a superare. Non essere troppo pretenzioso nei confronti degli altri e agisci con tranquillità.

Vergine:

I prossimi giorni saranno fortunati per gli incontri, chi sta insieme da tempo potrebbe provare a guardare al futuro in maniera più costruttiva.

Bilancia:

L’oroscopo Paolo Fox domanispecifica che se qualcuno ha sbagliato con te, devi trovare il coraggio di reagire. Delle volte per evitare delle polemiche sei disposto a lasciar scorrere, ma quando qualcuno sbaglia in più di un’occasione,

Scorpione:

E’ un periodo interessante per i sentimenti, grazie soprattutto al transito di Venere nel tuo segno. Le occasioni migliori per poter vivere più serenamente l’amore non mancheranno.

Sagittario:

Chi è in coppia da tempo avvertirà maggiore coinvolgimento nella propria vita sentimentale, per i single è il momento di mettersi in gioco definitivamente.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che guardando al futuro con grande ottimismo E la paura di perdere delle occasioni per crescere e migliorare potrebbe spingerti a prendere decisioni troppo impegnative.

Pesci:

Inizia un mese meno impegnativo dal punto di vista lavorativo. In amore invece a ottobre inizierà una vera e propria rinascita sentimentale.

Acquario:

In famiglia ci sono questioni da risolvere, alcuni conflitti mettono in crisi il tuo buonumore. Parlare chiaro potrebbe esserti d’aiuto, ma non è facile trovare il coraggio di dire quello che si pensa.