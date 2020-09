L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: amore per l’Ariete e stress per il Capricorno

Inizia una nuova settimana. Ecco l’oroscopo di Paolo Fox di oggi lunedì 21 settembre.

Ariete

Quella di oggi sarà una giornata positiva per l’amore: se volete conoscere persone o frequentarle questo è il momento giusto. Per quanto riguarda il lavoro, per chi non ha nessuna attività professionale sono in arrivo nuove opportunità, anche se part-time.

Toro

Dopo le due giornate pesanti è ora il momento di recuperare. Bisogna avere un partner solido per evitare ogni rischio. La Luna è opposta, quindi è meglio non affrontare questioni particolari oggi.

Gemelli

Oggi ci sarà ancora un po’ di agitazione in amore, in aumento soprattutto in serata. Per quanto riguarda il lavoro vivrete un po’ di difficoltà. Mantenete la calma, è un giorno davvero pesante.

Cancro

L’Oroscopo Paolo Fox indica che dovete mettere un punto fermo nella vostra storia amorosa. La Luna è in buona posizione. Magari oggi arriverà una buona soluzione o intuizione.

Leone

L’oroscopo Paolo Fox segnala che se il vostro amore è in crisi sappi che si può recuperare ma sarete voi a capire se è il caso di guardarvi attorno, Venere vi aiuterà. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano giornate positive. Meglio evitare progetti troppo impegnativi dal punto di vista finanziario.

Vergine

La Luna è favorevole, giornata positiva per i sentimenti. Positività anche nel lavoro: qualcuno potrebbe farvi una proposta interessante.

Bilancia

Oggi dovrete avere molta pazienza: a breve inziierà il vostro mese e tutto andrà per il meglio. Il Sole e la Luna sono infatti pronti a illuminarvi di nuove energie e buoni propositi. Le cose inizierann oad andare dal verso giusto da metà settimana in poi.

Scorpione

Questa settimana non vi dovete scoraggiare perchè le cose non andranno proprio per il verso giusto. Nel lavoro non aspettate che nuovi progetti vengano da voi, ma andate voi a cercarli.

Sagittario

Oggi il Sole finalmente riprenderà a muoversi nel vostro segno e questo vi darà forza per affrontare al meglio le cose che vi aspettano. Calma piatta invece in amore: attenzione però che il patner potrebbe essersi stancato di alcuni tuoi atteggiamenti.

Capricorno

Oggi avrete una giornata un po’ difficile perché soffrirete soprattutto stress e stanchezza. Cercate di farvi forza e di affrontare comunque questa giornata nel migliore dei modi.

Acquario

Oggi concentratevi meglio sul vostro rapporto di coppia poiché state trascurando un po’ troppo il partner con il quale avete discusso molto. Il Sole tornerà a splendere nel vostro segno a metà settimana.

Pesci