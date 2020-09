L’Italia vista da un barattolo di Nutella. 30 i vasetti che celebrano il nostro Paese: per la Campania i Faraglioni di Capri. L’Italia vista da un barattolo di Nutella. È il messaggio di bellezza e di positività lanciato con la special edition «Ti Amo Italia», che da ottobre arriverà sul mercato per «invitarci a ricordare quanta meraviglia ci circonda, promuovendo un processo di riscoperta dello straordinario nell’ordinario». L’edizione speciale, creata in collaborazione con Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo, sarà composta da una serie limitata di 30 vasetti che celebrano il nostro Paese, toccando tutte le regioni. Per la Campania saranno protagonisti i Faraglioni di Capri.

I luoghi rappresentati dai vasetti sono: