Lettere. Ripartenza delle scuole, il sindaco scrive alla Sita. Con la presente si esprime grande preoccupazione in merito al necessario rispetto delle disposizioni di sicurezza anti COVID, per gli studenti che dalla nostra vittà raggiungeranno la vicina Castellammare di Stabia con i mezzi di trasporto pubblico locale.

La riapertura delle scuole determinerà, difatti, un enorme flusso della popolazione scolastica rispetto al solito numero di autobus che la Vs Società impiega per raggiungere le sedi scolastiche, e tanto potrebbe non garantire il rispetto delle predette disposizioni di prevenzione.

Alla luce di tutto quanto esposto si fa espressa richiesta a codesta Società, affinché valuti la possibilità di aumentare il numero di corse sulla tratta Lettere – C.mare di Stabia per i nostri studenti, soprattutto in concomitanza con gli orari di entrata/uscita scolastica magari utilizzando anche vetture più piccole e più facilmente sanificabili al fine di evitare sovraffollamenti per la popolazione scolastica.

Certo della Vs collaborazione e sicuro e collaborativo riscontro come già avvenuto in analoghi casi si inviano cordiali saluti.