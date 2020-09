Elisa e Alberto sono una coppia di lettori appassionati e professionisti, lei arredatrice, lui architetto. Stesso mondo ma con due stili diversi: pratica e funzionale lei, creativo e ricco di sfumature lui.

Insieme hanno trasformato un appartamento un po’ datato in un moderno open space con soluzioni molto funzionali e decorative.

“Abbiamo acquistato un appartamento di 75 mq in costiera sorrentina, semplice condominio Anni 80’ mai ristrutturato, con ambienti piccoli, senza luce caratterizzati da orribili cornici ad arco in legno alle porte e pavimenti ormai fuori moda. Nella ristrutturazione abbiamo previsto pochi ma funzionali interventi alle murature che ci permettessero di realizzare un ampio open space e contemporaneamente potessero permetterci di creare piccole soluzioni salvaspazio come il ripostiglio con porta a filo muro nel soggiorno e una scarpiera nascosta nel piccolo disimpegno.”

“La nostra prima idea è stata quella di donare luminosità e spaziosità all’ambiente, abbattendo le murature della cucina e del piccolo ingresso, creando così un ampio open space da sfruttare per le nostre esigenze in 3 aree funzionali: cucina, soggiorno, pranzo. L’isola ricopre un ruolo cruciale: al centro della stanza separa visivamente la cucina dalla zona living. Abbiamo deciso di valorizzare il fronte rivolto al soggiorno con un rivestimento in maioliche vietresi realizzate su nostro disegno e dipinte a mano, che richiamasse la tradizione della costiera sorrentina ed amalfitana. Con la stessa maiolica in continuità all’isola, abbiamo creato un vero e proprio tappeto che delimitasse lo spazio della zona cucina e ci permettesse di utilizzare un materiale meno poroso e più facile da pulire rispetto al grés scelto per il resto della casa.

La scelta dell’Isola si è rivelata molto funzionale per aperitivi e cene con gli amici, oltre ad essere perfetta per il pranzo di una giovane coppia sempre di fretta. Tuttavia godendo di una numerosa famiglia avevamo anche l’esigenza di un tavolo super-allungabile per le grandi rimpatriate.

A separare questa zona da quella living ci ha pensato un comodo divano 3 posti. Rinunciando alla posizione classica a ridosso di una parete è diventato l’elemento perfetto per separare la zona relax dal resto dell’open space garantendo comfort davanti alla tv.”

Elisa e Alberto hanno saputo anche valorizzare un’anonima nicchia trasformandola in una elegante zona lettura semplicemente giocando con il colore. Tinteggiata con smalto blu intenso è stata decorata con una grande e molto scenografica lampada in foglia d’oro, una comoda poltrona stile Chesterfield in velluto completa l’angolo relax trasformandolo in uno degli spazi più amati della casa.

I colori scelti e gli elementi decorativi arrivano direttamente dalla tradizione della loro Terra e dalla passione condivisa per le ceramiche: “siamo sempre alla ricerca di pezzi da esporre in ogni angolo della casa, e contemporaneamente alla ricerca di antiche maioliche napoletane per incrementare la nostra collezione.”