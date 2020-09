Minori ( Salerno ) . L’amore scoppia per Luxuria con Gennaro Siciliano, galeotta fu la camera dell’hotel Villa Romana a Minori . La splendida struttura in Costiera amalfitana, a ridosso della Villa Romana, nella meravigliosa Minori, città del gusto, ricca di eventi grazie al sindaco Andrea Reale e piena di confort con la migliore struttura centro di benessere realizzata da Ennio Cavaliere in Costa s’ Amalfi ha creato il “climax” ideale per l’amore.

Un nuovo amore per la foggiana Vladimir Luxuria. Circola sulle pagine nazionali del gossip la notizia di una love story con il ballerino Gennaro Siciliano, ex concorrente di “Amici”, edizione 2008.

La confessione della stessa Vladi alla rivista Nuovo, come riporta anche Libero.it: “Il destino ci ha fatti incontrare nello stesso albergo a Minori. Ero ospite della manifestazione Letto ad una piazza e sono stata intervistata da Gigi Marzullo di fronte al pubblico del paese. Poi, si sa, da una camera d’albergo all’altra il passo è breve. È un ragazzo davvero attento e carino e, da buon calabrese, si è rivelato anche molto passionale. Non voglio scendere nei dettagli, ma diciamo che c’è stato qualche… bacetto!”.