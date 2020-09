Lacco Ameno (Ischia), grande tensione per il ballottaggio. Pascale: “Avevo vinto”

Lacco Ameno (Ischia). Si respira un’aria tesissima nel piccolo comune isolano dopo i risultati delle elezioni che hanno vistro contrapposti Giacomo Pascale (lista “Il Faro”) e Domenico De Siano (“Per sempre Lacco Ameno”). Tra due domeniche i cittadini dovranno tornare alle urne per il ballottaggio tra i due candidati sindaci che incredibilmente hanno ricevuto lo stesso numero di voti: 1.541 a testa.

Ma Pascale ha preso malissimo la notizia. «Stavo indossando in Municipio la fascia tricolore quando improvvisamente un funzionario comunale mi ha avvisato che il risultato non era più quello che era stato annunciato, con la mia vittoria anche se di pochi voti, ma di perfetta parità fra me e il mio sfidante. Dopo il primo stupore, ho realizzato purtroppo che era stata portata a termine una operazione truffaldina ai miei danni» ha raccontato Giacomo Pascale, tornato a casa nella tarda mattinata di ieri dopo aver passato la notte all’ospedale Rizzoli, dove era stato accompagnato dopo essersi sentito male in quelle ore convulse.

Vittima di una incredibile rimonta elettorale, Pascale dunque resta convinto che l’altro giorno il suo avversario sia ricorso a stratagemmi per niente legali pur di compromettere il risultato finale che lo vedeva sconfitto anche se per un pugno di voti. Accuse alle quali ha ribattuto nel pomeriggio di ieri Domenico De Siano. «A giudizio di qualcuno – dice De Siano, senatore e coordinatore regionale di Forza Italia – passeremmo alla storia per questo ballottaggio. Io invece sostengo che alla storia ci passeremo per aver visto calpestate tutte le regole possibili. Abbiamo combattuto contro un nemico istituzionale ma sono sicuro che fra due domeniche, quando sarà finito il tempo dei giochetti, allora il popolo di Lacco Ameno, quello orgoglioso delle sue origini e della sua storia saprà renderci merito e giustizia».