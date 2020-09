La vera storia di Enrico Piaggio, l’uomo che inventò la vespa . Il film su Rai Uno

Questa sera su Rai1 sarà proposto il film dedicato a uno dei più grandi imprenditori della storia del nostro paese: Enrico Piaggio.

Grazie al suo estro e al suo intuito ha creato alcuni capolavori come la Vespa che hanno fatto epoca e sono diventati famosi in tutto il mondo.

Enrico Piaggio nacque a Pegli, il 22 febbraio del 1905. Prima di intraprendere il suo viaggio nel mondo dell’industria insieme al fratello Armando si laureò in Economia e Commercio a Genova.

Nella sua carriera è riuscito a creare e produrre mezzi che sono diventati simboli del Made in Italy.

Più di tutti lo si ricorda per la Vespa brevettata nel 1946. La storia di quello che è diventato un simbolo dell’Italia è molto particolare.

Il Paperino, auto destinata al popolo, presentava un ampio tunnel centrale che che gli valse il soprannome di “brutto anatroccolo”. Presto accantonato questo prototipo, Enrico Piaggio ne affidò la progettazione all’Ingegnere aeronautico Corradino D’Ascanio, l’uomo che detestava le motociclette.

La produzione della Vespa, inizialmente ha luogo negli stabilimenti di Pontedera, in Toscana, ma successivamente viene spostata in Piemonte in provincia di Biella.

La moglie di Enrico Piaggio era Paola Antonelli, nota come Paola Piaggio e per tutti “Donna Paola“.

Origini nobili, erede dei conti Antonelli, ha sposato l’imprenditore in seconde nozze dopo essere rimasta vedova del colonnello Alberto Bechi Luserna, da cui ha avuto la figlia Antonella Bechi Piaggio.

Quest’ultima divenne moglie di Umberto Agnelli. Enrico Piaggio si spense nel 1965.