LA SCUOLA A SORRENTO . LO SFOGO DI UN CITTADINO ” LA POLITICA NON NE PARLA “

Sorrento ( Napoli ) . Riceviamo e pubblichiamo questo sfogo

Buongiorno,

scrivo perche vorrei capire un attimo, come genitore, quando i miei figli potranno regolarmente iniziare la scuola. Sono consapevole che ora le elezioni comunali sono molto importanti e che non si ha tempo per pensare a questa cose, ma vorrei ricordare in primis alla dirigente, che ISTRUZIONE e’ un diritto per ogni bambino e forse non si ci sta rendendo conto del danno che si sta creando.

Si sarebbe potuto iniziare con una didattica a distanza ma niente si e’ fatto cosi come ad oggi non si sa quali libri dovranno essere utilizzati, ect ect. Non si sa niente di niente. Le Maestre non sanno niente, la dirigente chissa dove si trova. Attuale Sindaco ma anche i futuri amministratori parlano di BANDIERA BLU, PORTO, INFRASTRUTTURE, BIBLIOTECA, RIDUZIONE DI IMPOSTE LOCALI, DI SUSSIDI, DI SICUREZZA MA FINO AD ORA DELLA SCUOLA, DELLA MENSA, DELLA DIDATTICA A DISTANZA ( FATTA COME SI DEVE) NESSUNO NON SOLO NON NE HA MAI PARLATO MA NEANCHE PENSATO.

Stiamo attenti perche i BIMBI DI OGGI sono IL FUTURO DI QUESTA CITTA’ ed SE QUESTI BAMBINI NON HANNO MODO DI RICEVERE UNA BUONA ISTRUZIONE c’e’ la concreta possibilita’ CHE IL ” CAMBIAMENTO” che tanti si auspicano NON AVVENGA MAI.

La precedente amministrazione non ha fatto quasi niente per LA SCUOLA ( tanto e’ vero che invece di investire nell’istruzione abbiamo fatta la piscina a Piazza Lauro) ora mi auguro che la NUOVA AMMINISTRAZIONE punti soprattutto sulla ISTRUZIONE ED SANITA. LI SI DEVE INVESTIRE ed solo dopo si puo pensare alla: BANDIERA BLU, CICCHE DI SIGARETTE, PORTO, SICUREZZA ED TANTE ALTRE BELLE FAVOLE.