La scomparsa di Ciccio Fraulo a Minori. Il ricordo di Gaspare Apicella

Minori (Salerno) . Il lungomare e la via Vittorio Emanuele di Minori in Costiera amalfitana piangono la scomparsa di “Ciccio ‘a boutique”, l’amico dei bambini. Quei bambini che hanno pianto quando Ciccio è stato ammalato e che si disperavano perché, causa disturbi alle corde vocali, non sono più riusciti a comunicare con lui.

Sfortunato Ciccio: dopo una vita di lavoro e di tante vicissitudini, aveva stabilito di ritirarsi nella sua Minori, nella terra di origine e della sua numerosa famiglia, sia da parte materna che paterna, e si era preoccupato, per arrotondare la minima pensione, di vendere, su di un banchetto, merce varia, parte della quale faceva felici i bambini.

Funerali a Minori, nella basilica di santa Trofimena, mercoledì.

Le condoglianze di tutta la redazione di Positanonews.