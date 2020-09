La schermitrice Elisa Di Francisca festeggia il primo anniversario di matrimonio a Positano

Positano. La schermitrice Elisa Di Francisca, pluricampionessa nel fioretto, ha scelto la città verticale per festeggiare il primo anniversario di matrimonio con il marito Ivan, al quale a inizio settembre 2019 ha detto sì nello scenario dell’isola di Ischia con il figlioletto Ettore come paggetto. E, ad un anno distanza, la coppia si è regalata una vacanza a Positano per festeggiare la bellissima ricorrenza passeggiando per le stradine tipiche della città verticale come due semplici innamorati e cenando presso lo storico Palazzo Murat. E’ la stessa campionessa a postare le foto su Instagram e sui social.

Elisa Di Francisca – come si legge su Wikipedia – è stata campionessa olimpica ai Giochi della XXX Olimpiade di Londra 2012 sia nell’individuale sia nella gara a squadre, ha vinto la medaglia d’argento ai Giochi della XXX Olimpiade di Rio de Janeiro nel 2016 nella prova individuale. Vincitrice della Coppa del Mondo nel 2011 e nel 2015, è stata sette volte campionessa mondiale e tredici volte campionessa europea tra individuale e prova a squadre, nonché vincitrice della medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Mersin 2013 sempre nell’individuale. È considerata come una delle più forti schermitrici italiane di sempre. È tesserata per il Gruppo Sportivo Fiamme Oro. Attualmente è terza nel Ranking Mondiale.