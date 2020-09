La nota di un paziente del “Ruggi” a De Luca: “Ripristinare Tac e prelievi”

L’accorato appello arriva direttamente dal tribunale del malato di Salerno. In una lettera indirizzata al governatore della Regione Campania De Luca e ai vertici dell’Asl di Salerno – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – viene sollecitato il ripristino del servizio prelievi al Ruggi e da Procida e l’utilizzo di Tac e Risonanza magnetica per i pazienti oncologici e cronici gravi. C’è la preoccupazione di una possibile interruzione, dal mese di ottobre, delle prestazioni di laboratorio e di diagnostica in convenzione. Per questo motivo invoca il ritorno alle normali attività pre-Covid.