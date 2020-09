La Millenium Costa d’Amalfi avrà un reparto droni permanente

Costiera Amalfitana. Dopo l’enorme contributo dato durante i mesi più delicata dell’emergenza sanitaria, la Pubblica Assistenza Millenium avrà il suo reparto droni, affidato a personale specializzato provvisto di specifiche autorizzazioni. Il contributo dei droni durante il lockdown è stato prezioso per la sicurezza pubblica e per questo si è deciso che tali strumenti saranno in dotazione permanente alla Millenium Costa D’Amalfi.

La divisione si occuperà di intervenire a tutela del territorio: qualora ci fossero incendi, per soccorrere persone disperse e per aiutare la vigilanza delle aree urbane qualora fosse richiesto dagli Enti e dalle Autorità preposte.