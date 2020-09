Sabato 12 settembre alle ore 19 presso la chiesa di SS.Maria della Lobra sarà presentato il romanzo di Franco Gargiulo “La Leggenda del Vervece” . Il testo sarà introdotto da Roberta Gambardella con letture del poeta Rosario Di Nota. Interverranno Sergio Fiorentino, Gaetano Milone, Stefano Ruocco, Giovannella Staiano e Aldo Terminiello. Di Franco Gargiulo mi piace l’instancabile e meticolosa ricerca di storie e leggende della nostra terra che riesce a riproporre in romanzi che mantengono viva la memoria di tali fatti anche nelle giovani generazioni. In una libreria gli scaffali dedicati alla storia locale sono sempre quelli più suggestivi, sembra un po’ come andare in soffitta a raccogliere brogliacci e quaderni dei nostri nonni in un vecchio baule per tuffarsi in un mondo antico, che ha ancora tanto da insegnarci. Talvolta il libro di storia locale ha il fascino di quelle cartoline sbiadite, che raccontano di viaggi fatti all’altro capo del mondo, spesso avventurosi, ma nella storia locale c’è anche tanta vita vissuta, che ha come minimo comun denominatore la fatica di vivere ma non quella pasoliniana delle anime e degli angeli, dei topi e dei pidocchi; una fatica cocciuta e piena di dignità tipica di chi crede ancora in un futuro migliore per propri figli. In questo racconto lungo dedicato al “Vervece“, luogo del cuore della gente di mare della penisola sorrentina, Franco Gargiulo, narrandoci la vita di Peppino, il protagonista del romanzo figlio di ignoti e abbandonato al suo destino, condizione sociale tra le più dure agli inizi del Novecento, percorre anche mezzo secolo di storia locale dal 1880 al 1949, e grazie alla sua minuziosa descrizione di ambienti e personaggi, riesce a far rivivere a noi lettori la vita quotidiana di quel piccolo mondo antico che caratterizzava le nostre comunità di quel tempo, che in passato solo don Alfredo Amendola con il suo “Il dolce nido” ha saputo descrivere. Un mondo quasi verghiano quello di Gargiulo dove però i “vinti” si riscattano non abbandonandosi alla disperazione, la malattia mortale come la chiamava Kierkegaard, come ci ricorda anche Robarta Gambardella nella sua bella prefazione al libro.

di Luigi De Rosa

“La leggenda del Vervece” di Franco Gargiulo (Archeoclub sez. di Massa Lubrense, 2020)