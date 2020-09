La Juve Stabia mette a segno due colpi: Scaccabarozzi e Berardocco si aggregheranno alla squadra di mister Padalino

La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo con la società Calcio Lecco 1912 per l’acquisizione delle prestazioni sportive a titolo definitivo, accordo biennale, del centrocampista Jacopo Scaccabarozzi, classe ’94. Il calciatore, nativo di Lecco, è cresciuto calcisticamente nell’Olginatese, per poi vestire le maglie del Renate, ma anche del Piacenza, della Vibonese e del Lecco. Queste le prime dichiarazioni, dopo la sottoscrizione dell’accordo: “Sono onorato di essere alla Juve Stabia. Quando ho ricevuto la chiamata, non ho esitato e ho subito detto di si. Sono contento di essere qui e pronto per questa nuova avventura con una maglia gloriosa”. Un altro colpo della società delle Vespe è l’acquisto di Luca Berardocco, classe ’91. Il calciatore, nativo di Pescara, cresciuto calcisticamente nel Pescara, ha vestito le maglie di Pisa, Como Calcio, Carrarese, Padova, Sambenedettese ed FC Sudtirol in serie C e le maglie dello stesso Pescara e Crotone in B oltre a quella del Parma. Vanta anche un’esperienza nella massima serie slovena con ND Gorica. Queste le prime dichiarazioni, dopo la sottoscrizione dell’accordo: “Sono molto felice di essere arrivato in una grande piazza che ha dimostrato il proprio valore su ogni campo in cui ha giocato. Contento di far parte di questa società, qui si respira calcio. Sono carico per questa nuova avventura e non vedo l’ora di giocare al Menti!”. Scaccabarozzi e Berardocco si aggregheranno alla squadra agli ordini di mister Padalino.