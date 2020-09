La fine di un’era: Gomorra termina ufficialmente alla stagione 5

Gomorra – La serie è arrivata alla fine. La notizia è stata ufficializzata da Nicola Maccanico e Nils Hartmann, rispettivamente Executive Vice President Programming e Senior Director Original Productions di Sky Italia, in occasione dell’evento di presentazione delle nuove produzioni Sky Original tenutosi martedì 22 settembre a Roma.

È stato battuto qualche giorno fa il primo ciak per la quinta stagione di Gomorra, realizzata da un’idea di Roberto Saviano e prodotta da Sky e Cattleya. “Gomorra è la spina dorsale della serialità di Sky” ha spiegato Nicola Maccanico, aggiungendo che la serie ha avuto la capacità di “Allargare il piccolo schermo e fatto cadere i confini” tra cinema e serialità. “Per questo motivo bisogna portarla a compimento: la quinta stagione sarà l’ultima”, ha annunciato Maccanico, aggiungendo: “Bisogna avere il coraggio di immaginarsi un punto d’arrivo e non farla durare troppo”.

Le riprese dei nuovi episodi si svolgono fra Riga e Napoli e continueranno fino ad aprile 2021. La nuova stagione sarà diretta da Claudio Cupellini, al timone della serie fin dalla prima stagione, e da Marco D’Amore, già regista di parte della quarta e de L’Immortale. “Sono otto anni che siamo su questo progetto” ha commentato Nils Hartmann, confessando che quello che lega il team creativo e produttivo della serie è un “Senso di Modern Family” citando l’omonima serie targata Fox.

Collegati in video-conferenza da Riga, Marco D’Amore e Salvatore Esposito hanno commentato l’epilogo della serie. “La fatica è molta, perché Gomorra richiede impegno” ha dichiarato D’Amore, per poi dirsi “Felici per la responsabilità di chiudere questa storia, che è meravigliosa ma anche struggente”. Salvatore Esposito, di recente tornato in Italia dopo aver ultimato le riprese della quarta stagione di Fargo, ha anticipato che quello della quinta stagione sarà “Il viaggio conclusivo dei due protagonisti Ciro e Gennaro. Si chiude un ciclo: per noi attori è un lutto, ma siamo felici di aver compiuto questo viaggio”.

Fonte: TvSerial