La D’Urso vuol restare “Barbarella”nega ancora la Bibbia a Eliseo Bonanno e nessuna scusa per i fedeli di Cristo Gesù

Prova fallita per Barbara D’Urso . Dopo le dure proteste dei giorni scorsi su i social da parte di spettatori e fedeli che hanno accusata la giornalista di aver condotto e trattato con arroganza e superficialità e “sciatteria mediatica” Eliseo Bonanno con tanto di schioppo di dita in faccia all’anziano profondo conoscitore delle Sacre Scritture e appellandolo offensivamente “santone” non sono arrivate le tante attese scuse da parte della D’Urso sia per Eliseo Bonanno sia per i milioni di fedeli che in diretta tv si sono visti rifiutare con veemenza la lettura di un piccolo passo della Sacra Bibbia per sua volontà. Oggi 23 settembre 2020 tutti aspettavano delle scuse e un passo indietro con la possibilità di poter far parlare e spiegare Eliseo Bonanno ma tutto questo non è accaduto ma anzi la conduttrice anche in questa occasione non ha fatto parlare l’ intervistato accavallandolo ( Bonanno 73 anni) rifiutando ancora una vola di dare la possibilità a Bonanno di poter leggere una passo della Bibbia e quindi di poter spiegarsi. Eliseo Bonanno sul suo canale youtube “La sana dottrina” resta sempre disponibile al confronto con chi abbia qualcosa da chiarire a non accetta nessun foglio con presunte email, voci alterate o altro vuole vedere in faccia chi l’accusa in tv o anche in privato infatti ha detto ” Io non ho niente da nascondere. Chiunque può scrivere lettere di cose che io avrei detto o fatto, venissero qui in faccia a dirmelo”. Pare quindi che a Barbara D’Urso non interessi che “Barbarella” nome con la quale Bonanno ha iniziato a chiamarla dopo che lei lo ha chiamato e presentato con il nome di “santone” sia destinato a diventare il nome più identificativo per lei sperando che non diventi sinonimo di scarsa qualità.

Marina Bozza